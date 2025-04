Sanità lucana, firmati 42 nuovi contratti a tempo indeterminato: assunti infermieri e OSS per rafforzare i servizi sul territorio

Questa mattina, presso la sede della Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera in via Montescaglioso, si è svolta la conferenza stampa per la firma dei nuovi contratti di assunzione a tempo indeterminato di 28 infermieri e 14 operatori sociosanitari (OSS), figure essenziali per il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio.

All’incontro erano presenti la Direzione Strategica dell’ASM e l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, che ha evidenziato il valore strategico del piano assunzionale regionale:

“Quello che stiamo attuando, sia attraverso il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2025-2027 sia con il Piano stralcio territoriale delle assunzioni, è un programma ambizioso che prevede il reclutamento complessivo di 1.400 unità nel settore sanitario. Si tratta di un investimento concreto nella qualità dell’assistenza e nella tenuta del nostro Servizio Sanitario Regionale, che necessita di nuove energie e competenze per affrontare le sfide presenti e future. Ai nuovi assunti va il nostro augurio di buon lavoro e un sentito ringraziamento per il contributo fondamentale che offriranno alla sanità lucana”.

Le nuove assunzioni rappresentano un passo significativo verso un sistema sanitario regionale più efficiente, stabile e vicino alle esigenze dei cittadini.