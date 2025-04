Sant’Arsenio, il sindaco Donato Pica convoca un incontro urgente sull’ospedale di Sant’Arsenio

Si è tenuto nelle scorse ore un incontro, presso l’Aula Consiliare del Comune di Sant’Arsenio, convocato con urgenza dal sindaco Donato Pica per fare il punto sui lavori, mai terminati all’ospedale SS Annunziata di Sant’Arsenio ma anche per denunciare le condizioni in cui versano alcune aree dell’ospedale. Una situazione “inaccettabile” ha rimarcato Pica, il quale insieme al presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Vittorio Esposito ha concordato di richiedere un incontro urgente con la Direzione Strategica dell’Asl di Salerno e qualora fosse necessario anche un incontro con il presidente della giunta regionale campana, Vincenzo De Luca e con i componenti della V Commissione Sanità della Regione Campania.

Presenti all’incontro Dirigenti e rappresentanti dell’ Asl Salerno, della Comunità Montana Vallo di Diano, della Conferenza dei Sindaci dell’Asl Salerno, sindaci ed alcuni operatori sanitari.