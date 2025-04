Gesto crudele a Sanza: avvelenati due cani in una proprietà privata

Una terribile sorpresa ha rovinato la giornata di Pasquetta di una famiglia di Sanza. Durante la mattinata, verso le 10:00, una donna si è recata nel giardino della propria abitazione per dar da mangiare ai suoi due cani, che ha trovato però agonizzanti. Gli animali, un maschio di undici anni di nome Calimero e una femmina di sei mesi di nome Birba, vivevano nella propietà recintata della famiglia ed erano, a detta di tutti, cani estremamente tranquilli.

La donna ha subito allertato suo figlio che, ipotizzando un avvelenamento, ha provveduto a trasportare i suoi due cani in una clinica veterinaria a Roccagloriosa dove, però, gli animali sono arrivati già privi di vita. I veterinari, in seguito a una visita accurata, hanno accertato l’avvelenamento con veleno per lumache (metaldeide) inserito in quantità elevata in bocconcini di carne.