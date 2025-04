Scontro tra auto e moto a Pisticci: muore un 17enne. Arrestato un 32enne coinvolto nell’incidente

Si sono incrociati su una strada nel tardo pomeriggio di Pasqua, una giornata di festa che si è trasformata in tragedia. Vito Casalaspro, 17 anni, era alla guida di uno scooter con una ragazza seduta dietro di lui, entrambi di Pisticci. Erano le 18 circa, stavano percorrendo via Magenta, non lontano dal Circolo Tennis, quando si sono scontrati violentemente con un’auto.

L’impatto è stato devastante: Vito è finito sull’asfalto a poca distanza dal mezzo, mentre la giovane è stata sbalzata per circa venti metri. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma per il 17enne non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. La ragazza, in condizioni gravissime, è stata trasportata in codice rosso in elisoccorso all’ospedale San Carlo di Potenza.

Anche il conducente dell’auto coinvolta nell’impatto è rimasto ferito, ed è stato trasferito al vicino ospedale di Policoro. Si tratta di un 32enne del posto che dopo le cure del caso è stato sottoposto agli arresti domiciliari poiché, secondo quando emerso, sarebbe stato trovato positivo ad alcol e stupefacente. L’uomo è accusato di omicidio stradale. Sconvolta la comunità di Pisticci.