Sale a 43, con l’adesione di Marsico Nuovo, il numero dei Comuni aderenti al controllo di vicinato

Sale a 43, grazie all’adesione del comune potentino di Marsico Nuovo, il numero dei comuni che hanno sottoscritto il “Protocollo sul controllo di vicinato”, basato su controllo del territorio, collaborazione con le Forze di Polizia, gruppi di vicinato, presenza di coordinatori, formazione e cartellonistica. Qualche giorno fa, presso la Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha infatti presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per sottoscrivere il Protocollo con il sindaco del Comune di Marsico Nuovo e per provvedere alla pianificazione dei servizi di vigilanza e controllo in vista dei ponti di primavera. Alla riunione erano presenti, oltre al sindaco di Marsico Nuovo Massimo Macchia, anche i vertici provinciali delle Forze di Polizia e della Sezione di Polizia Stradale, il Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano e il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca.

Prima di siglare l’Accordo, il Prefetto Campanaro ha illustrato l’andamento complessivo della delittuosità nel territorio provinciale e nel Comune aderente evidenziando che la Banca Dati Interforze (SDI) del Ministero dell’Interno ha registrato nel 2024 un trend in flessione rispetto al 2023, sia in provincia di Potenza (-3,6%), sia nel territorio di Marsico Nuovo (-3,8%). Scenario invariato nel primo trimestre del 2025 per quanto riguarda la provincia ma sensibilmente aumento, invece, nel comune dell’Alta Val d’Agri, dove il totale dei delitti è raddoppiato da 8 del primo trimestre del 2024 a 19 del primo trimestre del 2025. Quanto ai controlli in vista dei ponti di primavera, la riunione dell’Organo di Sicurezza provinciale si è immediatamente focalizzata sulla necessità di mappare i siti maggiormente esposti sotto il profilo religioso, turistico e commerciale del Capoluogo e della provincia, con un focus specifico sulle località che ospitano le chiese giubilari, che vedranno un sensibile aumento della presenza di fedeli e pellegrini durante le festività. Il Prefetto Campanaro ha, quindi, disposto un capillare rafforzamento delle misure organizzative e di sicurezza, nelle zone individuate e nei pressi delle stazioni ferroviarie anche minori. Un’intensificazione dei controlli è stata disposta, in particolare, su veicoli commerciali e su quelli per il trasporto collettivo di persone; occhi puntati anche su aree di servizio e parcheggi autostradali per il contrasto alla microcriminalità. Nella stessa direzione, il Prefetto ha, infine, disposto di incrementare l’attività di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme di comportamento alla guida, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche dei conducenti, al corretto utilizzo dei dispositivi telefonici ed elettronici ed al rispetto dei limiti di velocità.

“Sono molto soddisfatto per le risposte che continuano ad arrivare dalle diverse realtà territoriali – ha dichiarato i Prefetto Campanaro – Ricordo che, in poco più di due anni, siamo passati da zero a 43 Protocolli per il controllo di vicinato, segno evidente che il percorso di sensibilizzazione degli Amministratori locali sulla centralità delle politiche di sicurezza urbana, intrapreso dalla Prefettura con i Comitati itineranti, ha colto nel segno”.

Il “Protocollo per il controllo di vicinato” ed il “Vademecum operativo” sono pubblicati sul sito istituzionale della Prefettura di Potenza.