Si avvicina all’ex compagna, suona il braccialetto: arrestato 48enne di Cava de’ Tirreni

Lo scorso 20 aprile i carabinieri della Stazione di Nocera Inferiore hanno arrestato, in flagranza di reato, un 48enne residente a Cava de’ Tirreni per “violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”. L’uomo era già destinatario del provvedimento cautelare con applicazione del braccialetto elettronico.

Nonostante le prescrizioni imposte dal giudice, l’uomo si sarebbe avvicinato alla sua ex compagna facendo così attivare il dispositivo di emergenza in possesso della donna e facendo in modo che l’allarme arrivasse alla centrale operativa dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, prontamente intervenuti sul posto, hanno tratto l’uomo in arresto.