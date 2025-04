Madonna del Sito Alto: emozionante Peregrinatio nelle cappelle del paese

A 25 anni dall’ultimo Giubileo ordinario, si è tenuta questo pomeriggio la solenne Peregrinatio della statua della Beata Vergine Maria Madonna del Monte Sito Alto dalla cappella del monte alla volta della Chiesa di San Sebastiano. In una giornata di profonda spiritualità e tradizione, la statua della Madonna, recentemente ristrutturata e brillante nei suoi colori originari, è stata portata a spalla dai numerosi devoti presenti, fino alla Chiesa di San Sebastiano percorrendo antiche vie di collegamento.



La manifestazione ha seguito un programma preparato nei minimi dettagli dal parroco Don Domenico e dalla Confraternita con partenza dal santuario nel primo pomeriggio. Intorno alle 19:00, poi, la statua della Madonna è finalmente giunta, scortata da adulti e bambini della comunità salese, alla Chiesa di San Sebastiano dove sono stati celebrati il Santo Rosario e la Santa Messa a suffragio. Alla fine della celebrazione, una fiaccolata di pellegrini ha accompagnato l’effigie della Madonna fino alla Chiesa di Sant’Antonio.



L’iniziativa, che unisce la devozione mariana a quella dell’anno giubilare in corso, è l’occasione per implementare lo spirito di aggregazione dell’intera comunità con il passaggio della Statua nelle varie parrocchie di Sala Consilina. Il prossimo primo maggio, infatti, la Madonna di Sito Alto sarà accolta nella Chiesa di Sant’Anna e, da lì, ripartirà l’11 maggio con destinazione Chiesa della SS. Trinità. Il 18 maggio, poi, l’effigie verrà traslata presso la Chiesa di San Rocco e da questa alla Cappella di Santo Stefano il 21. Il 25 maggio la Statua raggiungerà la Chiesa della Ss. Annunziata, il 29 quella di San Pietro dove rimarrà in custodia fino al 2 giugno quando ripartirà in pellegrinaggio per far ritorno al Santuario Diocesano del Sito Alto.

In un tempo di grandi incertezze ed eventi luttuosi che hanno purtroppo interessato la comunità valdianese e salese in particolare, la Madonna del Sito Alto peregrina nelle parrocchie della comunità rappresenta un modo per ravvivare la fede e la speranza.