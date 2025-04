Aggressione al personale sanitario: la ASP di Potenza attiva i protocolli di prevenzione

Nei giorni scorsi si è verificata un’aggressione ai danni di personale medico e infermieristico presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Azienda Sanitaria Locale (ASP) di Potenza. L’episodio ha subito attivato la macchina della prevenzione e della sicurezza interna: la direzione strategica aziendale, insieme al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ha effettuato un immediato sopralluogo per analizzare le criticità e predisporre misure correttive.

L’aggressione ha visto coinvolto un cittadino, già noto ai servizi sanitari ma non in carico al reparto psichiatrico, che senza motivazione apparente ha colpito prima il medico in servizio e successivamente l’infermiere intervenuto per contenere la situazione. Provvidenziale il rapido intervento delle forze di polizia.

In linea con il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e con le Raccomandazioni Ministeriali, l’Azienda ha assicurato anche un immediato sostegno agli operatori aggrediti. La direzione strategica, inoltre, sottolinea la necessità di non sottovalutare il fenomeno delle aggressioni, pur registrando a livello aziendale una frequenza non elevata.

A seguito di questo grave episodio, la ASP Basilicata ha annunciato l’istituzione di un tavolo aziendale permanente, con l’obiettivo di monitorare costantemente il fenomeno delle violenze ai danni degli operatori sanitari e adottare le misure preventive più efficaci.

La priorità dell’Azienda è integrare nei piani di sicurezza specifici protocolli di prevenzione contro le aggressioni, garantendo procedure che assicurino il tempestivo intervento delle forze di polizia. Inoltre, sarà avviata una puntuale mappatura del rischio, per individuare le strutture e il personale maggiormente esposti.

Particolare attenzione sarà rivolta all’adozione di linee guida per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e a iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a dirigenti e operatori del Servizio Sanitario Nazionale, nella convinzione che la prevenzione e la preparazione siano strumenti indispensabili per tutelare chi ogni giorno si prende cura della salute dei cittadini.