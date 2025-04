Salerno pronta al boom turistico per il ponte del Primo Maggio: eventi, mare e alberghi quasi sold out

Dopo il successo dei week-end precedenti, anche il lungo ponte del 1° maggio si preannuncia da tutto esaurito a Salerno. “Accogliamo questo fine settimana con un vero e proprio boom di presenza – annuncia l’assessore comunale al Turismo, Alessandro Ferrara – siamo già al 70% di incoming. Tantissimi turisti, italiani e stranieri, hanno scelto ancora una volta la nostra città, confermandola tra le mete più amate del sud Italia”.

Un calendario fitto di appuntamenti sta facendo da volano all’afflusso turistico. Dal 1° al 4 maggio torna la storica Fiera del Crocifisso Ritrovato, che da trentadue edizioni celebra la tradizione medievale con spettacoli, artigianato e rievocazioni storiche. A giugno sarà la volta di Salerno Letteratura, festival di caratura nazionale e internazionale. Luglio porterà con sé Salerno Sound in Piazza della Libertà, seguito dalla Festa della Pizza. “Salerno è viva, accogliente e pronta a regalare emozioni per tutta l’estate”, aggiunge Ferrara.

Anche l’assessore al Commercio, Dario Loffredo, sottolinea l’importanza della fiera. “Il tema di quest’anno sarà “Tra giullari e cantastorie”, che ci proietta in un’atmosfera fatta di spettacoli, artisti di strada e condivisione. È anche un’opportunità per valorizzare i negozi di vicinato. Il taglio del nastro è previsto giovedì alle 18 a piazza Portanova.”

I dati delle prenotazioni confermano l’effervescenza del periodo: secondo una ricerca online, l’87% delle strutture ricettive – tra hotel e B&B – è già al completo. I prezzi per tre notti in camera doppia vanno dai 214 euro in ostello ai 916 in una dimora storica.

Anche il litorale si prepara a ospitare il primo assaggio d’estate con lidi attivi, serate a tema, dj set e aperitivi. Le temperature miti, intorno ai 20 gradi, favoriranno l’afflusso. Le vie del mare saranno affollate grazie ai collegamenti di Alicost e Travelmar con Capri, Sorrento, Ischia, Procida e tutta la Costiera Amalfitana.

Sul fronte mobilità, grazie all’impegno di sindacati e Comune, saranno garantite diverse linee di trasporto pubblico, sia urbane che extraurbane, inclusi i collegamenti marittimi e la metropolitana.

Resta però qualche nodo da sciogliere, come segnala Gerardo Arpino della CGIL: “Il Comune ha fatto un passo importante mettendo a disposizione risorse aggiuntive, ma è urgente rivedere i contratti di servizio per evitare disagi ai cittadini.”

Moderatamente soddisfatto Antonio Ilardi di Federalberghi: “Previsioni positive, soprattutto per il turismo italiano. Tra i paesi esteri spiccano Germania, Regno Unito, Francia e Polonia. La mia struttura e all’80% di occupazione media, con picchi tra giovedì e sabato.”

Più incerto lo scenario per i beni storico-artistici. “Il 25 aprile quelli gestiti dalla Curia erano chiusi – denuncia Ilardi – e non sappiamo ancora cosa accadrà il 1° maggio. Manca una cabina di regia. Solo i gestori delle Vie del Mare e della Stazione Marittima danno informazioni certe.”

Nessun arrivo di crociere nel week-end, ma le prossime sono attese il 5 e il 6 maggio con le navi Mein Schiff e Hebridean Sky.