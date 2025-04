Dati negativi per Stellantis dopo la morsa dei dazi: il primo trimestre 2025 si conclude in perdita

Bilanci negativi per Stellantis, che chiude il primo trimestre del 2025 in negativo: secondo i dati i ricavi netti pari a 35,8 miliardi di euro sono in calo del 14% rispetto ai 41,7 miliardi registrati nello stesso periodo del 2024 soprattutto per minori volumi di consegne e prezzi sfavorevoli. Dati negativi soprattutto dopo la morsa dei dazi imposta dagli Stati Uniti che ha messo in crisi l’intero mercato dell’automotive: le spedizioni per il Nord America sono crollate del 20% a 325 mila veicoli e i ricavi del 25% a 14,42 miliardi, tutto ciò anche a causa di un’estesa chiusura degli impianti a gennaio, rallentamenti legati alla transizione verso nuovi modelli e l’effetto di un mix prodotto meno favorevole.

L’unico segnale positiva arriva dalle azioni di rilancio commerciale: è cresciuta la quota nell’Ue30 sul quarto trimestre 2024 e si registrano maggiori volumi di ordini negli Usa.

Le difficoltà non si limitano, però, agli Stati Uniti: anche in Europa, nonostante un calo più contenuto, le spedizioni sono scese dell’8% a 567 mila auto e i ricavi del 3% a 13,57 miliardi, penalizzati dalla fine della produzione di alcuni veicoli nei segmenti A e B e dalla debolezza del comparto veicoli commerciali leggeri. Inoltre, a causa delle incertezze legate alle tariffe doganali, le stime previsionali per l’intero 2025 sono sospese. Situazione che