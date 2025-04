La FIALS Basilicata chiede la stabilizzazione del personale sanitario

La FIALS Basilicata ha inoltrato una richiesta formale al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, all’Assessore alla Salute e Politiche Sociali, Cosimo Latronico, e al Direttore Generale del Dipartimento Politiche per la Salute, Domenico Tripaldi, per sollecitare l’avvio di nuovi avvisi pubblici di stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Regionale (SSR). La richiesta non nasce oggi, ma rappresenta il proseguimento di un impegno costante che la FIALS porta avanti da tempo per garantire stabilità occupazionale e superamento del precariato tra i professionisti della sanità lucana.

In particolare, la FIALS richiama l’urgenza di esaurire prioritariamente le graduatorie già esistenti per alcuni profili, ma di procedere con la pubblicazione di nuovi bandi essedo orami esauriente le graduatorie per altri profili. Una scelta che consentirebbe di valorizzare il personale in possesso dei requisiti di legge, evitando disparità o esclusioni. Parallelamente, la FIALS chiede che nei prossimi avvisi di stabilizzazione siano ammessi tutti i lavoratori che abbiano maturato i requisiti previsti, includendo anche chi ha prestato servizio tramite forme di lavoro flessibile, come collaborazioni coordinate e continuative, incarichi professionali o altri rapporti atipici.

“È fondamentale garantire equità e pari dignità a tutto il personale che ha contribuito al

funzionamento del nostro sistema sanitario, spesso in condizioni difficili e con grande spirito di servizio,” dichiara Luciana Bellitti, Segretaria Generale Regionale della FIALS Basilicata.