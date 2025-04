La Polizia Postale di Potenza incontra scuola e famiglie: su bullismo, cyberbullismo e sicurezza sul web

Doppio appuntamento per la Polizia Postale di Potenza che, nella giornata di ieri, ha incontrato gli studenti dell’Istituto comprensivo L.Sinisgalli di Potenza e nel pomeriggio, presso la stessa scuola, genitori ed insegnanti per discutere di bullismo, cyberbullismo e di sicurezza sul web.

L’evento, organizzato presso il noto Istituto del Capoluogo, ha visto protagonisti circa 100 studenti della scuola secondaria di primo grado e 130 tra genitori ed insegnanti.

L’incontro è stato un vero successo in termini di partecipazione ed interesse grazie all’attenta organizzazione della Dirigente scolastica Giovanna Gallo; studenti, insegnanti e genitori hanno ascoltato con attenzione le tematiche prospettate dal Vice Questore Aggiunto Marcello Rizzuti, Dirigente della Polizia Postale di Potenza.

I relatori hanno affrontato il tema del bullismo, del cyberbullismo e della sicurezza informatica in modo chiaro e accessibile, utilizzando esempi e situazioni reali per illustrare i rischi e le conseguenze dell’uso non consapevole del web; inoltre hanno fornito consigli pratici e suggerimenti su come utilizzare il web in modo sicuro e responsabile.

Il personale della Polizia di Stato ha fornito alcuni suggerimenti utili, tra i quali: come riconoscere i segnali di allarme di eventuali studenti vessati ei pericoli legati ai possibili adescamenti sul web, non condividere e gestire con attenzione le informazioni personali, utilizzare in modo più efficace e stringente le impostazioni di privacy.

L’incontro è stato l’occasione per ribadire la necessità per la Polizia di Stato di operare in sinergia con scuole e famiglie, affinché questi possano essere ambienti sicuri per gli adolescenti, utilizzare a prevenire, riconoscere e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo.