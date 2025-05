Lavoratori e sindacati insieme a Nocera Inferiore per il Primo Maggio

Anche questo Primo Maggio lavoratori e lavoratrici si sono riuniti a Nocera Inferiore per la manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil. Lo slogan scelto per l’edizione 2025 è stato “Uniti per un Lavoro Sicuro” per sottolineare l’importanza di tutelare il lavoro in tutte le sue forme, garantendo sicurezza, diritti e dignità a chi ogni giorno contribuisce al progresso della società. I lavoratori hanno sfilato in un corteo che è terminato in piazza Diaz dove Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil Pensionati Nazionale, ha tenuto l’intervento conclusivo a nome delle tre organizzazioni sindacali.

Quest’anno Cgil, Cisl, Uil hanno scelto di dedicare la giornata del Primo Maggio alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Nel corso della manifestazione è stata ricordata anche la morte del giovane Yassine Bousenna, il 17enne morto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente di cui è rimasto vittima mentre lavorava in un’azienda di smaltimento dei rifiuti a Nocera Inferiore e che, ancora in vita, era stato abbandonato all’ospedale Umberto I senza documenti ed è stato riconosciuto soltanto dopo il rilievo delle sue impronte digitali.