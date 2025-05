Arriva “Gerri”, la fiction Rai diretta da Bonito con Cristina Cappelli. “Orgogliosi di rappresentare Sala Consilina”

C’è molta curiosità per la fiction di Rai Uno, “Gerri”, che andrà in onda da lunedì sera per quattro puntate. Un serie poliziesca che attira ovviamente l’attenzione nazionale ma che è molto attesa soprattutto a Sala Consilina. Perché avere nella stessa fiction un regista di Sala Consilina, la certezza Giuseppe Bonito, e un’attrice sempre di Sala Consilina, la talentuosa Cristina Cappelli, è davvero una novità e una rarità. Si tratta di una serie che gravita sulle vicende di Gregorio Esposito, detto Gerri (interpretato da Giulio Beranek), che è un ispettore di origine rom che risolve casi sotto il sole della Puglia.

Cristina Cappelli interpreta una poliziotta grintosa e piena di verve. La giovane attrice di Sala Consilina che si è formata in teatro tra Milano e New York ha saputo rivestire un importante ruolo portando anche un po’ della sua Sala Consilina sul set. Per la gioia di Bonito, suo concittadino, che si è ritrovata la talentuosa, a un provino e ha deciso di averla nel suo cast. Il primo incontro di due artisti che si conoscevano di nome, di fama (si erano incontrati al Toko qualche anno prima) e talento e che hanno un altro aspetto in comune: l’amore per Sala Consilina. Entrambi tornano appena possono, entrambi sono grati per ciò che il Vallo di Diano ha saputo dare loro.

“Siamo orgogliosi”, hanno detto, “delle nostre radici e speriamo che a Sala Consilina da lunedì sera faranno il tifo per noi”.