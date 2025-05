Padula, la statua della Vergine del Monte Romito riportata a spalla al Santuario dopo oltre mezzo secolo

Una pagina di fede e tradizione si è scritta a Padula, dove la statua della Beata Vergine Maria del Monte Romito è stata riportata a spalla al Santuario, come non accadeva da oltre cinquant’anni. Un gesto dal forte valore simbolico che ha richiamato centinaia di fedeli, trasformando il tradizionale pellegrinaggio mariano in un evento straordinario per la comunità locale.

Il percorso, lungo e impegnativo, si è snodato tra sentieri montani e antiche mulattiere, in un cammino scandito da preghiere, canti e momenti di riflessione. A rendere ancora più solenne l’occasione, la presenza del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca, che ha accompagnato i pellegrini offrendo parole di conforto e speranza lungo tutto il tragitto.

Il pellegrinaggio, che si svolge ogni anno nel mese di maggio, ha assunto quest’anno un significato particolare per il ritorno della tradizione del trasporto a spalla della statua mariana. Un’azione collettiva che ha unito uomini e donne di ogni età sotto il motto “Pellegrini di Speranza con Maria”, trasformando il sentiero verso il Santuario in un vero e proprio percorso spirituale condiviso.

L’iniziativa è stata organizzata con grande cura dal Comitato della Beata Vergine del Monte Romito, in sinergia con le Dame e i Marunnari, storiche figure devozionali del culto locale. Importante anche il ruolo dei giovani, che hanno partecipato con entusiasmo al pellegrinaggio, contribuendo al clima di spiritualità e coesione.

A conclusione della giornata, i pellegrini sono stati accolti con un pranzo comunitario preparato da volontari e sostenitori del Santuario, un gesto che ha rafforzato il senso di appartenenza e il valore della condivisione. L’intera giornata si è svolta in un clima di gioia composta, raccoglimento e collaborazione, sottolineando la forza di una tradizione che continua a parlare al cuore dei fedeli.