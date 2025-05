Capaccio Paestum, rifiuti interrati vicino al fiume: sequestrata l’area

Nell’ambito dell’operazione nazionale “Fiume Sicuro”, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum, congiuntamente al Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos – sezione di Salerno, hanno eseguito un sequestro preventivo di un’area di circa 2000 metri quadrati nel territorio comunale di Capaccio Paestum.

L’intervento ha riguardato una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, situata in prossimità del corso d’acqua denominato “Capo di Fiume”, dove sarebbero stati depositati e interrati ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi.

A seguito degli accertamenti, il titolare di un’azienda agricola locale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa paesaggistico-ambientale e per smaltimento illecito di rifiuti, in violazione delle disposizioni previste dal Testo Unico Ambientale.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli volto alla tutela del territorio e delle risorse idriche, con particolare attenzione agli abusi in aree protette e alla prevenzione dell’inquinamento ambientale.