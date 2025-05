Linea Potenza-Foggia: ripristino in corso per la galleria “Capraia 2”, treni di nuovo in servizio tra Potenza e Melfi dal 15 giugno

La galleria “Capraia 2”, situata lungo la tratta ferroviaria tra Melfi e Rocchetta e attualmente inagibile a causa di un cedimento strutturale avvenuto durante i lavori di elettrificazione in corso, sarà sottoposta a lavori di ripristino e rifacimento a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). L’interruzione della circolazione in quel tratto proseguirà fino al completamento degli interventi, per i quali sono in fase di definizione il progetto esecutivo e i tempi di realizzazione.

Nel frattempo, dal 15 giugno sarà ripristinata la circolazione ferroviaria tra Potenza e Melfi, tratta particolarmente frequentata dai pendolari lucani. Come comunicato da Trenitalia, 18 treni al giorno torneranno in esercizio su questa tratta.

Per i viaggiatori diretti a Foggia, sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus, con corse dirette collegate agli orari dei treni a lunga percorrenza e interscambi a Melfi. I passeggeri sono invitati a consultare i canali ufficiali Trenitalia in prossimità della data di partenza per verificare orari aggiornati e eventuali variazioni dovute al traffico stradale.

Sempre dal 15 giugno, riprenderanno anche i collegamenti tra Avigliano e Potenza Superiore a cura delle Ferrovie Appulo Lucane, e sarà riattivato il servizio merci per Stellantis da Foggia a Rocchetta. Inoltre, dal 1° giugno riaprirà la Potenza-Taranto e dal 1° luglio la Potenza-Battipaglia.

Durante una conferenza stampa tenutasi alla Stazione Centrale di Potenza, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Pasquale Pepe, ha dichiarato:

“La buona notizia è il ritorno in esercizio del tratto con il maggior numero di utenti, da Potenza a Melfi. Per l’interruzione tra Melfi e Rocchetta, abbiamo rappresentato ai nostri interlocutori l’urgenza di un intervento rapido ed efficace, rispondente alle esigenze della comunità lucana”.