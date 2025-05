Sassano Gruppo Lucano: un decennio di impegno per la comunità

Da oltre dieci anni, l’Associazione di Volontariato Sassano Gruppo Lucano, presieduta da Margherita Marra, è un punto di riferimento per la protezione civile e il sostegno sociale nel Vallo di Diano. Fondata nel 2014, l’associazione ha visto crescere il proprio impegno e la propria capacità di intervento, consolidando una rete di volontari sempre pronti a operare per la comunità.

Nel corso degli anni, il Gruppo Lucano di Sassano ha attuato numerose iniziative, tra cui il progetto “Albo Anziani Attivi Vallo di Diano”, volto a migliorare la qualità della vita degli over 65 attraverso attività di assistenza domiciliare e programmi culturali. Inoltre, ha offerto opportunità di crescita ai giovani attraverso il Servizio Civile Universale, permettendo loro di acquisire esperienze di volontariato retribuito.

L’associazione è stata protagonista anche nella gestione delle emergenze, intervenendo con rapidità e competenza in situazioni di crisi e calamità. Si occupa attivamente di emergenze idrogeologiche, antincendio boschivo e trasporti sanitari, garantendo interventi tempestivi e supporto alla popolazione. La formazione riveste un ruolo centrale nella sua attività: oltre alla diffusione della cultura della protezione civile, l’associazione ha organizzato corsi di primo soccorso nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni e promuovere comportamenti responsabili.

Tra i programmi di sensibilizzazione spiccano anche l’iniziativa “Io Non Rischio”, volta a educare la cittadinanza alla gestione delle calamità naturali, e i campi scuola “Anch’io Sono la Protezione Civile”, che coinvolgono i giovani in esperienze pratiche per imparare a prevenire e affrontare le emergenze.

Oggi, i volontari del Gruppo Lucano di Sassano sono stati impegnati nelle prove di evacuazione presso l’Istituto Pomponio Leto di Teggiano, contribuendo a preparare studenti e docenti a gestire eventuali emergenze in sicurezza. Il responsabile della sicurezza dell’istituto, il prof. Antonio Zoccoli, ha coordinato le operazioni, garantendo che le simulazioni si svolgessero in modo efficace e istruttivo.