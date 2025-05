Attestati falsi per Oss: 107 perquisizioni in tutta Italia. Nei guai una persona della provincia di Salerno

Nella mattinata odierna, i Carabinieri del NAS di Bologna, con il supporto di militari specializzati nella tutela della salute e dell’Organizzazione Territoriale dell’Arma, hanno eseguito 107 decreti di perquisizione personale e locale in 27 province italiane, isole comprese. Le operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, rientrano in un procedimento penale nei confronti di altrettante persone indagate per il reato di falsità commessa da privati in atto pubblico.

L’indagine è iniziata nel marzo dello scorso anno, dopo un controllo effettuato dai NAS di Bologna in una casa di riposo della provincia di Ferrara. Durante l’ispezione, un’operatrice sociosanitaria (O.S.S.) è stata trovata in possesso di un attestato di qualifica professionale sospettato di essere falso, presumibilmente ottenuto dietro pagamento di 800 euro a un individuo residente in provincia di Salerno. Secondo l’ipotesi investigativa, il certificato sarebbe stato rilasciato senza che la persona avesse mai frequentato un corso di formazione.

Le prime verifiche hanno portato all’identificazione di altri operatori, impiegati in strutture analoghe nel territorio ferrarese, anch’essi in possesso di attestati ritenuti contraffatti. L’attività investigativa si è poi estesa, anche grazie all’analisi dei conti correnti del soggetto indicato come destinatario dei pagamenti, il quale non risulta esercitare alcuna professione né avere rapporti con enti di formazione.

Dai riscontri bancari è emerso che, dal dicembre 2021 a oggi, sono stati ricevuti bonifici sospetti per un totale di circa 93.000 euro. Molti di questi trasferimenti presentavano causali riferite chiaramente all’acquisto di certificati di laurea, diplomi di maturità, attestati di qualifica professionale e altri titoli di studio.

Le perquisizioni odierne sono state disposte per rintracciare e sequestrare i titoli falsi (riportanti intestazioni di enti di formazione del tutto estranei alla vicenda), nonché qualsiasi documento o elemento utile alle indagini ancora in possesso degli indagati.