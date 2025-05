Tentato furto a una cassa automatica dell’A3: arrestato 49enne a Castellammare di Stabia

Il 1° maggio 2025, la Polizia di Stato di Salerno ha arrestato in flagranza un uomo di 49 anni, colto mentre tentava di forzare una cassa automatica presso il casello autostradale di Castellammare di Stabia, lungo l’A3 Salerno-Pompei-Napoli.

L’intervento è scaturito da una segnalazione del Centro Operativo della Polizia Stradale di Napoli. Una pattuglia della Polizia Stradale di Angri si è recata prontamente sul posto, dove ha sorpreso un individuo che, per aspetto e abbigliamento, corrispondeva alla descrizione fornita ed era ancora intento a scassinare la cassa automatica self-service.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato la fuga attraversando le piste “Telepass”, ma è stato inseguito, bloccato e perquisito. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di un cacciavite, aste metalliche utilizzate per forzare la cassa e il denaro sottratto, comprensivo dei pedaggi. Si tratta di un 49enne, originario di Torre Annunziata e con precedenti penali il quale è stato arrestato per furto aggravato e condotto a giudizio con rito direttissimo.