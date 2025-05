Nuovo stop al ponte di Caiazzano. Guzzo: “Nessun problema, i lavori vanno avanti”

Nuovo stop, provvisorio, per i lavori al ponte situato sul fiume Tanagro in località Caiazzano, nel comune di Padula. Il ponte, importante collegamento non solo tra i comuni di Padula e Sassano ma anche tra i due versanti del Vallo di Diano, è stato parzialmente abbattuto dopo che una commissione lo ha considerato non sicuro al transito dei veicoli e poi oggetto di lavori di rifacimento. Dopo un lungo periodo di chiusura, durato tre anni, gli interventi sono iniziati e andati avanti a singhiozzo per diversi mesi. Questo fino agli ultimi giorni quando si è registrato un nuovo fermo dei lavori, coi macchinari, ad eccezione di una ruspa, che sono stati rimossi dal cantiere e spostati in un altro, creando preoccupazione nei residenti. Tuttavia arrivano rassicurazioni da parte della Provincia. La chiusura del ponte, coi lavori che sembrano essere ancora ben lontani dal completamento, si spera entro la fine dell’autunno, sta creando importanti disagi per la popolazione del posto. A continuare a farne le spese sono le attività commerciali poste nelle zone più vicine al ponte Caiazzano, che hanno visto il loro fatturato diminuire notevolmente, nonché tutti gli altri lavoratori che sono costretti a percorrere ogni giorno più chilometri per raggiungere i propri posti di lavoro.

Ad ogni modo, importanti rassicurazioni arrivano dalla Provincia di Salerno. Ad esprimersi è stato il vice-presidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, il quale ha voluto tranquillizzare la popolazione: “Nessun problema. I lavori andranno avanti, solo delle dinamiche delle aziende che stanno effettuando le opere”.