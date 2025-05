Carabinieri e Guardie Ambientali Accademia Kronos sequestrano dei richiami acustici a Giffoni Valle Piana

Prosegue l’impegno nel contrasto dei reati venatori da parte del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos e dell’Arma dei Carabinieri sul territorio della Provincia di Salerno e in particolare tra i territori della piana del Sele e l’area dei Picentini. L’ennesimo intervento, che rientra in un più ampio progetto di prevenzione e repressione dei fenomi di bracconaggio e che proseguirà fino a settembre inoltrato, ha visto impegnate tre squadre di agenti venatori del Nucleo Guardie AK e personale ENPA, coordinati da personale del Nucleo Carabinieri Forestali di Giffoni Valle Piana ha consentito, dopo lunghe ore di ricerca ed appostamenti, di censire alcuni siti a rischio ed individuare un richiamo acustico riproducente il verso della Quaglia nel comune di Giffoni Valle Piana.

Il richiamo acustico, nascosto tra la vegetazione e con una cassa acustica posizionata su di un albero di quercia, era all’interno di una cassetta metallica blindata e corazzata al fine di scoraggiare il recupero da parte degli organi di vigilanza. Tuttavia gli agenti venatori, una volta individuato il richiamo acustico in località Coriano, hanno chiesto il supporto di una squadra specializzata che, una volta giunta sul posto ed esaminata la tipologia di blindatura artigianale, è riuscita ad aprirla in pochi minuti e a recuperare delle apparecchiature elettroniche.

Considerato che l’utilizzo di tali apparecchiature è vietato per legge, anche senza manifesta attività di caccia, le apparecchiature rinvenute (un sofisticato richiamo digitale completo di scheda usb, una batteria 12 volt, una cassa acustica, un timer digitale ed una cassetta blindata munita di serratura a cassaforte) sono state poste a sequestro giudiziario dai militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Giffoni Valle Piana. Al fine di scoraggiare l’utilizzo illecito di tali apparecchiature e riuscire a cogliere sul fatto i responsabili, nei prossimi giorni in alcuni siti monitorati da tempo saranno posizionate delle sofisticate foto-trappole in grado di operare anche al buio ed a decine di metri di distanza.