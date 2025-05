Nola Città dei Gigli a.s.d. conquista il quarto posto alla PVE Champions Cup 2025 in Germania. Tra i protagonisti Sergio Ignoto di Buonabitacolo

La squadra maschile di sitting volley del Nola Città dei Gigli a.s.d. I Santi Ortopedie Nola ha concluso la PVE Champions Cup 2025, svoltasi a Leverkusen in Germania, con un prestigioso quarto posto, confermandosi tra le prime quattro squadre d’Europa per il secondo anno consecutivo.

Il percorso della squadra è stato caratterizzato da emozioni forti e sfide avvincenti, con partite combattute fino all’ultimo pallone. Ogni match ha messo alla prova la determinazione e la coesione del gruppo, elementi fondamentali per raggiungere traguardi così ambiziosi.

In questo contesto, spicca la figura di Sergio Ignoto, originario di Buonabitacolo, che si è rivelato un vero e proprio leader in campo, contribuendo in modo significativo ai successi della squadra. La sua esperienza e abilità hanno fatto la differenza nei momenti decisivi, ispirando i compagni ad dare il massimo.

Ora la squadra guarda al futuro con rinnovato entusiasmo e ambizione, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente e continuare a far brillare i colori nolani anche nelle competizioni future.