Travolto da un’auto sulla litoranea a Eboli: grave un ciclista

Ancora un incidente stradale a Eboli, lungo la litoranea. Un uomo è stato travolto da un’auto, una Smart, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. Si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere l’uomo rimasto incastrato sotto il veicolo. A causa delle ferite molto gravi, il ciclista è stato trasferito all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno in eliambulanza.

Successivamente al sinistro stradale il tratto della litoranea è rimasto chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia per permettere alle Forze dell’Ordine di effettuare i rilievi per stabilire le cause e la dinamica dell’incidente.