Bonifica nell’area di cantiere a Piazza Cavour: intervento questa mattina sul lungomare di Salerno

È stata effettuata questa mattina una bonifica nell’area di cantiere di Piazza Cavour, sul lungomare di Salerno. L’intervento si è reso necessario per ripristinare le condizioni di decoro urbano in una zona strategica della città, tuttora sotto sequestro e nella disponibilità dell’autorità giudiziaria a causa di un contenzioso legale in corso.

“Era un atto dovuto e doveroso per il rispetto del decoro della città”, ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Loffredo. L’operazione è stata portata a termine grazie alla collaborazione tra gli operatori di Salerno Pulita, la polizia municipale e il settore Mobilità del Comune, con il supporto dei tecnici incaricati.

L’amministrazione comunale auspica che, nel pieno rispetto delle decisioni della magistratura, si possa presto procedere alla completa riqualificazione dell’area. L’obiettivo è restituire ai cittadini uno spazio urbano rinnovato, sicuro e decoroso, in linea con le aspettative della comunità salernitana.