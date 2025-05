Eboli Città dello Sport Open 365: firmato l’accordo tra comune e associazioni

È stato ufficialmente siglato questa mattina, presso la Sala Concerto di San Lorenzo, l’accordo di partenariato tra il Comune di Eboli – Assessorato allo Sport – e cinque associazioni sportive del territorio, nell’ambito del progetto “Eboli Città dello Sport Open 365”. L’iniziativa mira a promuovere attività motorie continuative, inclusive e accessibili tutto l’anno.

Il progetto, coordinato dall’A.S.D. Gli Amici del Mare con il presidente Daniele Sgroia, coinvolge anche A.S.D. Rampikevoli, A.S.D. Diesse, A.S.D. Aurora Triathlon e A.S.D. Sport Sun. Tutte operano nell’area di Eboli e della Piana del Sele. Il Comune figura come partner istituzionale.

Sport Open 365 si propone come una rete attiva per la promozione del benessere psico-fisico, dell’inclusione sociale e dello sviluppo sostenibile attraverso lo sport, inteso nella sua dimensione più educativa e culturale. Il progetto nasce dall’esperienza dello Sport Open Day, manifestazione ospitata a Marina di Eboli nello stabilimento Bagno Trentotto – recentemente premiato come Best Beach 2024 – che ha coinvolto numerose discipline: dal surf al rugby, dal fitness alla salvamento.

Le attività saranno organizzate secondo un calendario annuale, condiviso e strutturato, che prevede eventi sportivi a carattere regionale e nazionale. In particolare, sarà valorizzata l’area della Marina di Eboli, ma non mancheranno appuntamenti anche in altre zone urbane e periferiche della città e del comprensorio.

Il partenariato si inserisce nel quadro degli obiettivi del Documento Unico di Programmazione 2025–2027 del Comune di Eboli, che punta su sport e salute come leve di inclusione e crescita sociale. Prevista anche l’apertura a nuove adesioni da parte di enti pubblici, privati e del Terzo Settore.

“Abbiamo dato una forma istituzionale a un’idea nata tempo fa, per fare di Eboli una città dello sport a 360° e 365 giorni l’anno”, ha dichiarato Daniele Sgroia. L’assessore allo Sport Lucilla Polito ha parlato di un “progetto virtuoso” capace di trasmettere valori fondamentali come disciplina e fair play. Il sindaco Mario Conte ha infine sottolineato il valore della formula “partenariato aperto”, già applicata ad altri ambiti, come occasione di comunità e crescita condivisa.