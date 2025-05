Footspace con Giuseppe De Rosa: in Australia la sfida per il quarto titolo mondiale

Footspace è il main sponsor ufficiale di Giuseppe De Rosa, ultramaratoneta originario di Sala Consilina, nella sua nuova avventura nel “Roadsign Continental Challenge 2025”, il circuito estremo organizzato da Canal Aventure che attraversa i cinque continenti.

Con questo sostegno, Footspace conferma il proprio impegno al fianco degli atleti che non si fermano mai, supportando chi affronta la fatica con coraggio e visione. “Correre al fianco di chi spinge ogni giorno un po’ più in là il proprio limite è nel nostro DNA. Giuseppe non è solo un atleta: è un simbolo di determinazione e libertà”, afferma l’azienda.

De Rosa, già vincitore per tre anni consecutivi (2022, 2023 e 2024) del Roadsign Challenge, punta ora a scrivere una nuova pagina di storia cercando il poker di successi. Il prossimo appuntamento lo vedrà protagonista in Australia dal 14 al 23 maggio, nella durissima ultramaratona “The Track”: 520 km in autosufficienza tra i deserti dell’Outback, da Alice Springs a Uluru.

Questa partnership rappresenta l’unione tra due visioni affini: quella di un brand che crede nella sfida come motore di crescita, e quella di un atleta che ha trasformato la corsa in un cammino di vita.

“Crediamo in chi ha ancora voglia di mettersi in gioco, sottolineano da Footspace, in chi trasforma il lavoro, la corsa, la sfida, in libertà. Per noi, Giuseppe non è solo un campione: è un esempio”.