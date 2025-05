Pontecagnano Faiano, arrestato con 2 kg di hashish: in manette un uomo per spaccio

A Pontecagnano Faiano, i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Cava de’ Tirreni hanno arrestato un uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 2 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti di varie grammature e in dosi pronte per la vendita, a seguito di una perquisizione.

Durante il controllo, sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, un coltello e uno smartphone, ritenuti strumenti utilizzati per l’attività di spaccio.

L’arresto è stato eseguito nell’ambito delle attività di contrasto al traffico illecito di stupefacenti condotte dalle Fiamme Gialle sul territorio.