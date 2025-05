Potenza, controlli a tappeto su deiezioni canine e rifiuti: fioccano le multe

Proseguono senza sosta, anche nei primi mesi del 2025, i controlli della Polizia Locale di Potenza, su richiesta del sindaco Vincenzo Telesca, per contrastare comportamenti incivili legati alla mancata raccolta delle deiezioni canine e all’abbandono dei rifiuti. Le pattuglie operano sia in divisa sia in borghese, con turni mattutini e pomeridiani.

Nel centro storico sono stati sanzionati sette conduttori di cani: cinque per non aver pulito le deiezioni liquide come previsto dall’Ordinanza Sindacale n. 34/2023 e due per non aver raccolto quelle solide, in violazione del Regolamento comunale per il benessere animale. Fuori dal centro, altri due proprietari sono stati multati per non aver condotto gli animali al guinzaglio in area pubblica.

Sotto la lente anche il conferimento dei rifiuti: tre persone, provenienti da altri comuni, sono state sorprese a gettare i propri rifiuti nelle postazioni stradali di Potenza, mentre altre due sono state sanzionate per aver abbandonato rifiuti nei cestini del centro, in violazione delle ordinanze comunali. Ogni infrazione è costata 50 euro.

“La sanzione rappresenta il fallimento di una società che si definisce civile – ha dichiarato la comandante Santoro –. Serve responsabilità da parte dei proprietari di animali e rispetto delle regole da parte di tutti per avere una città più pulita e decorosa.”