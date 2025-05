Sanità nel Vallo di Diano, la CISL lancia l’allarme: “Criticità gravi, basta con le divisioni politiche”

La CISL Funzione Pubblica accende i riflettori sullo stato critico della sanità nel Vallo di Diano. Si è tenuto un incontro promosso dalla sigla sindacale a cui hanno partecipato il segretario generale della CISL FP Salerno Miro Amatruda, il segretario provinciale Alfonso Della Porta e la segretaria aziendale Enza Cirigliano, affiancati da numerosi rappresentanti del territorio valdianese e provinciale della Cisl, insieme ad alcuni sindaci e amministratori del territorio. Assenze pesanti, invece, come sottolineato da alcuni amministratori, quelle di alcuni primi cittadini del territorio, giudicate “ingiustificate” vista l’importanza dell’argomento e lo stato di emergenza. Erano presenti i consiglieri regionali Tommaso Pellegrino e Francesco Carpentieri.

L’incontro ha messo in luce le gravi difficoltà che affliggono la sanità valdianese: carenza cronica di personale medico e infermieristico, strutture fatiscenti, progetti mai completati e altri terminati ma non operativi. È il caso emblematico della Casa di Comunità dell’ospedale di Sant’Arsenio, terminata da un anno ma ancora in attesa del collaudo.

“L’appartenenza politica va messa da parte – ha affermato Amatruda – perché il diritto alla salute non ha colore politico. Serve un impegno condiviso per tutelare davvero la sanità pubblica del territorio”.

Durante l’incontro è stato anche sottolineato il rischio che il sistema delle Case di Comunità, se non gestito con competenza e responsabilità, finisca in mano ai privati. Un’ipotesi preoccupante, alla luce anche del fatto che la Regione Campania restituisce ogni anno 500 milioni di euro alle Regioni del Nord, a causa dei viaggi della speranza dei pazienti campani.

Il presidio ospedaliero di Polla, sebbene in una posizione strategica rispetto ad altri ospedali delle aree interne, soffre anche di una grave mancanza di attrattività per il personale medico.

“Bisogna incentivare i professionisti a scegliere questi ospedali – ha detto Della Porta – altrimenti il rischio è lo svuotamento progressivo dei servizi”. La segretaria Cirigliano, ha aggiunto alle parole di Amatruda e Della Porta, anche la necessità di “Salvare Polla, ma serve volontà” ed ha puntato il dito contro l’inerzia degli amministratori locali:

“Il pronto soccorso di Polla funziona di notte come di giorno. E’ soffocato dalla carenza di medici. Ma mi chiedo, a questo punto, ha aggiunto la Segretaria, quanto davvero gli amministratori del Vallo vogliano salvare l’ospedale. La CISL è pronta a mobilitarsi, ma serve una volontà comune e determinata”.

Un focus accurato sull’ospedale di Polla è stato illustrato da Giuseppe Procaccio, rappresentante territoriale della Cisl Fp Salerno, il quale ha evidenziato un altro aspetto allarmante: la rassegnazione diffusa tra i cittadini, ormai assuefatti a disservizi e inefficienze.

“L’ospedale di Polla dispone di 173 posti letto. Sulla carta si tratta di un’offerta ampia per un ospedale periferico. Ma nella realtà i servizi sono insufficienti”. Le liste d’attesa sono infinite, i pazienti costretti alla sanità privata o a rinunciare alle cure.

Nell’incontro è stato anche evidenziato come nel Vallo di Diano, manchi il coordinamento tra medici di famiglia, medici specialisti e ospedalieri, rendendo difficile la presa in carico completa del paziente. Le strutture sono inadeguate, i sistemi informatici obsoleti, e le COT (Centrali Operative Territoriali), pur attivate, stentano a entrare pienamente in funzione.

La CISL FP lancia un appello forte: serve unità, lasciando i colori politici, responsabilità istituzionale e impegno concreto per invertire la rotta. Il sindacato si dice pronto a guidare la mobilitazione per ottenere risposte concrete, ma chiede agli amministratori del territorio di fare la loro parte, senza più alibi o divisioni.