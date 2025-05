Sergio Ignoto di Buonabitacolo “guida” il sogno tricolore del Sitting Volley: Pomigliano d’Arco pronta ad accendere le Final Four

Il grande spettacolo del Sitting Volley arriva nel cuore della Campania. Le Final Four del Campionato Italiano, maschile e femminile, trasformeranno Pomigliano d’Arco nella capitale dell’inclusione sportiva. Tra le protagoniste annunciate, brillano le due squadre del Nola Città dei Gigli ASD I Santi Ortopedie Nola, orgoglio del territorio e punto di riferimento nazionale della disciplina.

Tra gli atleti c’è Sergio Ignoto, originario di Buonabitacolo, elemento di punta della squadra maschile del Nola, già cinque volte campione d’Italia consecutivo dal 2019 al 2024.

La formazione maschile, guidata dal duo tecnico Vittorio e Guido Pasciari, si presenta all’appuntamento con il peso e l’onore del pronostico a favore. Il dominio costruito negli ultimi anni, infatti, non è solo il frutto del talento individuale, ma della forza di un gruppo unito, capace di reinventarsi e rimanere al vertice stagione dopo stagione.

Ma non è solo il settore maschile a far sognare. Anche le ragazze del Nola si sono affermate tra le migliori squadre italiane, conquistando il terzo posto nel 2023 e nel 2024. Ora, con un gruppo sempre più compatto e ambizioso, l’obiettivo è quello di salire ancora più in alto sul podio, sfidando le big della categoria con coraggio e determinazione.

A sottolineare l’importanza di questo appuntamento e la portata del progetto sportivo è la presidente del club, Elvezia Chiacchiaro:

“Arrivare alle Final Four con entrambe le nostre squadre è un risultato straordinario, frutto di anni di lavoro, sacrifici e amore per questo sport. Il nostro obiettivo non è solo il podio, ma continuare a essere una voce forte per l’inclusione e il valore sociale dello sport. Vogliamo portare a casa un risultato importante, ma soprattutto vogliamo dimostrare, ancora una volta, che il Sitting Volley è un gioco per tutti, e che Nola ha contribuito a scrivere la storia di questa disciplina.”

Il prossimo fine settimana, quindi, Pomigliano d’Arco sarà molto più di un semplice campo di gioco: sarà un palcoscenico per valori profondi, uno spazio dove lo sport diventa strumento di riscatto, partecipazione e speranza. In campo ci saranno tecnica, cuore e sacrificio.