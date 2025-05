Successo per la seconda mostra fotografica, in Spagna, della viaggiatrice Manuela Grieco

Una nuova mostra fotografica di Manuela Grieco, la viaggiatrice e agente di viaggi originaria di Polla ha riscosso successo di pubblico e di critica. La nuova mostra, esposta in Spagna a Conil de la frontera, è stata allestita in uno spazio coworking e durante la presentazione c’è stata una parte di due proiezioni con musica di altre foto oltre a quelle esposte. Una mostra che si divide in due: una con il tema dell’Africa e una con il tema della Groenlandia. Due terre che sono care per la fotografa Manuela che ha visitato con viaggi avventurosi e che ha fatto conoscere attraverso il suo lavoro. Foto che immortalano scenari fantastici.

Manuela Grieco ha anche scritto un libro. “Cacciatrice” di aurore boreale, avventuriera in Africa e pluripremiata per i viaggi che organizza. Nel corso dei suoi tanti “giri” per il mondo ha scattato tante e affascinanti foto. E questi scatti sono stati protagonisti della sua seconda mostra a Conil de la frontera, in Spagna, dove Grieco ha una delle sue basi.