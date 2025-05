Un tesoro naturale nel Vallo di Diano. Tutto pronto per la “Valle delle Orchidee”

In Campania una valle che custodisce un tesoro naturale tra i più straordinari d’Europa: è la “Valle delle Orchidee”, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dove la biodiversità si manifesta in tutta la sua ricchezza.

Dal 31 maggio al 2 giugno prossimi, il Comune di Sassano celebra questo patrimonio con la nuova edizione della festa della natura che unisce esplorazione, conoscenza, tradizione e sostenibilità. La Valle delle Orchidee si estende per 47 chilometri quadrati ed è considerata uno scrigno di biodiversità botanica: qui sono presenti ben 184 entità diverse di orchidee selvatiche, suddivise in 68 specie, 57 sottospecie, 35 varietà e 24 ibridi naturali.

Un patrimonio floristico inestimabile non solo per la Campania, ma per l’intero territorio nazionale, che rende l’area un vero laboratorio a cielo aperto per studiosi e appassionati di botanica. “Questo evento è una celebrazione della ricchezza ambientale della nostra terra. La Valle delle Orchidee è un patrimonio naturalistico che ci impegniamo a proteggere e valorizzare con orgoglio”, ha dichiarato il sindaco di Sassano, Domenico Rubino. Durante i tre giorni dell’evento, i visitatori potranno partecipare a visite guidate lungo percorsi naturalistici tra betulle, cavalli e bovini al pascolo libero, con numerose attività pensate per adulti e bambini: trekking, escursioni a cavallo, in mountain bike, laboratori e spettacoli all’aperto.



Il tutto è gratuito. Il programma si apre sabato 31 maggio alla Villa Comunale “Paolo Borsellino” con la tavola rotonda “Orchidee, paesaggio e sostenibilità” (ore 19:30), seguita da uno spettacolare volo di aquiloni illuminati e da un concerto musicale della cantattrice Miriam Scarcello. Non mancheranno le degustazioni tipiche con i “ravioli in pettola” e l’esposizione nazionale di auto d’epoca. Domenica 1° giugno sarà la giornata clou dedicata alla natura attiva, dalla mattina sino al tramonto, con escursioni guidate nella valle, trekking a piedi, in bicicletta e a cavallo, laboratori per bambini, uno spettacolo suggestivo di aquiloni in volo e musica popolare con cucina tipica curata da associazioni locali. Lunedì 2 giugno, gran finale in Piazza Umberto I, nel centro storico di Sassano, con musica disco e piatti della tradizione preparati dalle donne del paese. La Valle delle Orchidee è una celebrazione della biodiversità e un invito a scoprire e proteggere uno dei patrimoni ambientali più ricchi del Mediterraneo, proprio nel cuore del Salernitano. Una festa che coniuga educazione ambientale, turismo sostenibile e valorizzazione del territorio.