A Sapri il primo Job Day del Golfo di Policastro organizzato da Confesercenti

Tutto pronto per il primo Job Day del Golfo di Policastro, in programma martedì 20 maggio a partire dalle ore 9:30 sulla terrazza dell’Hotel Pisacane di Sapri.



L’evento, organizzato dalla Confesercenti Sapri Golfo di Policastro in collaborazione con il Centro per l’Impiego, il Comune di Sapri e numerosi partner territoriali e con la grande disponibilità manifestata dalla dirigente scolastica dell’IIS “Carlo Pisacane” di Sapri Franca Principe a far partecipare gli studenti dell’Alberghiero, sarà un momento chiave per favorire l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, rivolto a giovani, disoccupati, lavoratori in transizione e imprese alla ricerca di nuove risorse.



“Il lavoro è dignità, futuro e giustizia sociale. – afferma la Presidente di Confesercenti Sapri GDP Gina Molinaro, promotrice dell’iniziativa – Oggi più che mai dobbiamo offrire opportunità concrete a chi cerca il proprio spazio nel mondo produttivo.”

Il Job Day Sapri vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del cambiamento: rappresentanti istituzionali, imprenditori, dirigenti di enti pubblici e privati, professionisti del mondo del lavoro e della formazione. Un’occasione unica per dialogare, attivare collaborazioni e valorizzare le competenze locali.



Alle 9:30 è prevista l’apertura ufficiale con i saluti istituzionali e gli interventi dei

relatori all’Hotel Pisacane, alle 11:30 ci sarà l’avvio dei colloqui conoscitivi con le aziende e attività di preselezione. In parallelo, nell’Aula Consiliare del Comune, workshop formativi per studenti, orientati ai mestieri del futuro e alle competenze digitali.



Interverranno, tra gli altri: Gina Molinaro (Confesercenti Sapri), Antonio Gentile (Sindaco di Sapri), Alessio Della Pepa (Centro per l’Impiego), Pasquale Giglio (Camera di Commercio Salerno), Raffaele Esposito (Confesercenti Prov. di Salerno), Tommaso Pellegrino (Consigliere Regionale Campania), Pasquale Sorrentino (Consigliere Prov. Salerno), Pasquale Silvano Lucibello (BCC Magna Grecia), Maria Antonietta Aquino (Confesercenti Servizi Imprese), Antonio Santoro (Hub Rete Servizi Invitalia), Nunzio Ritorto (Ordine Commercialisti), Fabio Fiorentino (Commercialista).



La giornata sarà arricchita da: Sportelli informativi e orientamento professionale, Laboratori pratici su scrittura del CV, soft skills, colloqui simulati, Spazi dedicati all’innovazione e alle professioni emergenti, Focus sulle politiche attive del lavoro e l’imprenditorialità giovanile



Seguiranno i colloqui individuali tra candidati e aziende partecipanti, con la

possibilità per molti giovani di accedere a concrete proposte occupazionali o percorsi

di tirocinio.