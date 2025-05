Anziana muore con un corpo estraneo nell’addome: indagati quattro medici del Ruggi

Quattro medici dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona risultano iscritti nel registro degli indagati per la morte della signora Anna F, deceduta a 75 anni dopo un calvario durato una decina di giorni. Come riportato da “Il Mattino”, saranno gli esami autoptici eseguiti nella giornata di martedì a dare risposte ai familiari della donna seguiti dal penalista Francesco Dustin Grancagnolo.

Gli esiti degli esami saranno necessari per sapere la verità su quanto accaduto dal momento in cui si è deciso di eseguire chirurgicamente quello che doveva essere un intervento in endoscopia alla aorta addominale, fino alla morte. Secondo quanto rilevato da una Tac post operatoria, eseguita quando la donna ha iniziato a peggiorare a causa di una infezione, è stato rilevato all’interno dell’addome un corpo estraneo a forma di cannula. Corpo che i medici hanno immediatamente provveduto a rimuovere quando l’anziana di Mercato San Severino era ancora in vita. Un intervento che, però, non è servito a salvarla.