Perde il controllo dell’auto, una Fiat Panda e finisce fuori strada sul monte Carmelo. La vettura per diverse decine di metri scivola in una zona impervia, per fortuna le conseguenze per l’automobilista, un 86enne di Buonabitacolo non sono gravi.

Sul posto per soccorrerlo alcuni cittadini di Buonabitacolo e poi il personale del 118. L’anziano è stato portato per precauzione all’ospedale di Polla.