Sant’Arsenio e Auletta insieme per il progetto “Bici in Comune” con il supporto de “Il Sentiero”

Mobilità sostenibile, promozione del territorio e dell’attività sportiva tra i giovani ed i meno giovani. Sono queste solo alcune delle caratteristiche del progetto “Bici in Comune” che vede in partenariato i Comuni di Sant’Arsenio (capofila) e di Auletta. Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, nel pomeriggio di ieri, nell’aula consiliare del Comune di Sant’Arsenio. È promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport. Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, il sindaco di Auletta, Antonio Caggiano ed il Presidente della Cooperativa “Il Sentiero”, Fiore Marotta. Entrambi i sindaci hanno espresso grande soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto nell’ambito della graduatoria nazionale: su quasi 2000 progetto, infatti, quello presentato dai comuni di Sant’Arsenio e Auletta è risultato al 17esimo posto.

Il progetto nasce dalla volontà di promuovere la mobilità sostenibile attraverso una rete di azioni integrate, mettendo in sinergia i territori del Vallo di Diano e della Valle del Tanagro. L’obiettivo è valorizzare le risorse locali, rafforzare l’identità condivisa e incentivare l’uso della bicicletta come mezzo ecologico, educativo e turistico. È articolato su tre linee di intervento che prevedono, tra le altre cose, la realizzazione di un’app interattiva per la scoperta del territorio, l’organizzazione del Ciclobus per i bambini, la Settimana della mobilità sostenibile, ciclostazioni, ciclofficine sociali, e eventi di rilievo come il Festival della Bicicletta e la Randonnée Val Tanagro e Valdiano grazie anche al coinvolgimento nel progetto della società “Polisportiva Valdiano”.

Il progetto, mira anche per i due Comuni a rafforzare i modelli di sviluppo sostenibile e attrattori di un turismo green legato alla natura, alla cultura e alla gastronomia locali. Un ruolo fondamentale nella progettualità lo avranno anche le Pro loco di Sant’Arsenio e di Auletta.