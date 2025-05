Risanamento idrogeologico a Vietri di Potenza: al via lavori per un milione di euro nell’area Carito-Malde

È ufficialmente partito un nuovo cantiere strategico per la sicurezza e lo sviluppo infrastrutturale del territorio di Vietri di Potenza. Hanno preso il via i lavori di risanamento idrogeologico nell’area a rischio di località Carito-Malde, per un investimento complessivo di circa un milione di euro.

L’intervento interessa la strada comunale di contrada Carito, una delle due principali vie di collegamento tra il centro abitato e il raccordo autostradale Sicignano-Potenza, nonché con le contrade alte del territorio.

Presente sul luogo, per la consegna formale dei lavori, il sindaco Christian Giordano, affiancato da rappresentanti dell’amministrazione comunale, tecnici, funzionari dell’ufficio tecnico e i responsabili dell’impresa esecutrice.

“Abbiamo dato il via a un nuovo importante cantiere – ha dichiarato il primo cittadino –. Si tratta di un intervento rilevante e strategico per la nostra comunità, perché ci permetterà finalmente di mitigare il rischio idrogeologico e di mettere in sicurezza uno dei collegamenti più vulnerabili del nostro territorio, in particolare verso La Porta della Lucania e contrada San Vito”.

Il progetto prevede opere complesse e strutturali: dalla realizzazione di paratie di pali per il consolidamento del versante soggetto a movimento franoso, a interventi di regimazione idraulica e alla ricostruzione del corpo stradale compromesso. Il finanziamento è stato ottenuto attraverso fondi ministeriali per la messa in sicurezza del territorio, intercettati dal Comune grazie a una pianificazione attenta e a un lavoro sinergico tra amministratori, tecnici comunali ed esperti esterni.

La durata complessiva dei lavori è stimata in 180 giorni. Un tempo cruciale per trasformare un’area ad alto rischio in un’infrastruttura sicura, affidabile e al servizio della mobilità locale.