Straordinaria impresa per Danza e Ginnastica Kodokan: 6 Titoli Nazionali Libertas a Veroli

È stato un fine settimana da incorniciare per la società Danza e Ginnastica Kodokan, che torna dalle Finali Nazionali Libertas Gold, Silver LE e LD con un medagliere ricchissimo: 6 titoli italiani, 2 medaglie d’argento e 1 di bronzo. Un risultato eccezionale che conferma il valore e la crescita della realtà sportiva valdianese. Nel prestigioso PalaConcia di Veroli, tra oltre 200 ginnaste provenienti da tutta Italia, le atlete della Danza e Ginnastica Kodokan hanno brillato in un evento organizzato in modo impeccabile dallo Staff Libertas guidato da Antonio e Carmine Adinolfi. A portare in alto i colori della società sono state cinque ginnaste, capaci di dominare in diverse categorie: Filomena Marmo, nella categoria Gold A4, ha conquistato due titoli nazionali: uno a corpo libero e uno alle clavette, suscitando gli applausi di tutto il palazzetto per la sua precisione e grazia. Ludovica Lagreca, nella Silver LE J1, ha firmato un’altra doppietta vincente, diventando Campionessa Nazionale a fune e cerchio. Laura Barone si è laureata Campionessa Nazionale Gold A5 a clavette, aggiungendo anche un argento al cerchio. Valentina Marino, nella Silver LD A3, ha vinto il titolo italiano a palla, sfiorando il podio nel corpo libero con un quarto posto. Sara Trotta ha portato a casa un argento al nastro e un bronzo alla palla, chiudendo un weekend di altissimo livello.

Il momento più emozionante è arrivato durante l’Inno di Mameli, che ha accompagnato le premiazioni delle campionesse, tra gli applausi e la commozione del pubblico.

«Allenarsi non basta – ha dichiarato Rosaria Bruno, responsabile tecnica della società –. Le ginnaste devono vivere tante esperienze di gara per crescere non solo tecnicamente, ma anche dal punto di vista emotivo. E questi risultati sono il frutto di un percorso fatto di dedizione, sacrifici e tanta passione».

La Kodokan si conferma così come una delle eccellenze sportive del Vallo di Diano, capace di portare sul podio nazionale le sue giovani promesse, con il cuore e la grinta di una vera squadra.