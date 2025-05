Sassano in festa: dal 31 maggio al 2 giugno torna la magia della Valle delle Orchidee tra natura, gusto e spettacolo

Un tripudio di colori, sapori ed emozioni attende visitatori e famiglie dal 31 maggio al 2 giugno nella splendida Valle delle Orchidee di Sassano, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Un appuntamento imperdibile che unisce natura, tradizione e divertimento per tutte le età.

Sabato 31 maggio, la serata si accende tra eleganza e suggestione: protagoniste le auto d’epoca, simboli senza tempo che sfileranno tra le vie del borgo, seguite da un cielo illuminato da aquiloni luminosi in volo. Il ritmo della musica accompagnerà i visitatori fino al gran finale di gusto: l’immancabile e amatissima zeppola sassanese, vera regina della serata.

Domenica 1° giugno è la giornata clou: fin dal mattino, spazio all’avventura e alla scoperta con escursioni guidate, trekking nella Valle delle Orchidee, passeggiate a cavallo, laboratori per bambini, musica folk dal vivo e un villaggio gastronomico con il meglio della tradizione culinaria locale. Una festa per il palato e per lo spirito, in un contesto naturale unico al mondo.

Lunedì 2 giugno, gran finale in piazza con l’energia esplosiva della Disco Black Out e nuovi assaggi di cucina sassanese, per salutare con gusto e allegria un evento che ogni anno conquista sempre più cuori.

Una manifestazione pensata per grandi e piccini, perfetta per chi cerca un’esperienza autentica e immersiva, a contatto con la natura, la storia e le eccellenze del territorio.

Non perdere l’occasione di vivere un weekend indimenticabile a Sassano.

Per informazioni e prenotazioni: Comune di Sassano – 0975 78809.