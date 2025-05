Viggiano, giovedì 22 maggio l’inaugurazione del “Belvedere Bach” e del “Parco Radici della Musica”

La città di Viggiano si prepara all’inaugurazione del “ Belvedere Bach” e del “Parco Radici della Musica ”. L’appuntamento è per giovedì 22 maggio , a partire dalle ore 10, presso Viale della Rinascita .

L’iniziativa si inserisce a pieno titolo nel percorso di valorizzazione degli spazi urbani, fortemente voluto dal Sindaco Amedeo Cicala e dall’intera Amministrazione Comunale, denominato “ Grand Tour della Musica ”. Dopo le Installazioni Bronzee dei mesi scorsi in Piazza San Giovanni XXIII, dedicate a Beethoven e Mozart, e dopo la suggestiva cerimonia di intitolazione del Belvedere “Antonio Vivaldi” al compositore di origini lucane, arriva il momento dell’omaggio a un altro grande musicista che ha scritto la storia della musica mondiale.

Contestualmente allo svelamento del nuovo monumento bronzeo, a cura dell’artista Ettore Marinelli, verrà inaugurato anche il “Parco Radici della Musica”. Si tratta di un’ampia e spaziosa area verde pensata per omaggiare l’identità storica e gli strumenti musicali che hanno reso celebre la tradizione della Città dell’Arpa e della Musica in tutto il mondo.

All’evento di inaugurazione parteciperanno, oltre alle Autorità Civili, Militari e Religiose, anche i ragazzi dell’Istituto Comprensivo L. De Lorenzo di Viggiano. In vista della Cerimonia Inaugurale, esprime particolare soddisfazione il Sindaco Amedeo Cicala: “Con il Belvedere Bach ed il Parco Radici della Musica prende sempre più forma la nostra idea di valorizzazione delle infinite potenzialità turistiche e paesaggistiche di Viggiano. In questo senso, ha continuato il primo cittadino, è opportuno sottolineare che i numeri relativi alle visite e alle presenze dell’ultimo anno e delle ultime settimane festive rendono giustizia ad un lungo e duro lavoro che da molti anni abbiamo messo in campo. Ad ogni modo, le novità non finiscono qui: passo dopo passo, andiamo avanti. “