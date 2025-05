Basilicata capofila nella prevenzione oncologica: al via anche lo screening per il tumore alla prostata

La Regione Basilicata si conferma tra le realtà più virtuose del Mezzogiorno nella prevenzione oncologica, distinguendosi per risultati superiori alla media nazionale e per l’avvio di nuovi programmi di screening. A dirlo è l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, commentando il Report 2023 dell’Osservatorio Nazionale Screening (ONS).

Secondo i dati, il 34,9% delle donne lucane ha aderito allo screening mammografico (media nazionale 49,3%), il 57% allo screening cervicale (contro il 46,9% in Italia) e il 34% allo screening colon-rettale, superando la media nazionale del 32,5%.

A questi si aggiunge una novità importante: la Basilicata è tra le prime Regioni ad avviare uno screening strutturato per il tumore alla prostata, rivolto agli uomini fino a 70 anni, con attenzione particolare a chi ha familiarità con la malattia già dai 45 anni. Il programma è coordinato dall’AOR San Carlo di Potenza.

La diagnosi precoce sarà supportata da tecnologie avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale, e da protocolli ISO 9001, per evitare sovradiagnosi e garantire cure più mirate.

Grazie al Piano Nazionale Equità nella Salute 2021–2027, la Regione ha stanziato oltre 2 milioni di euro per rafforzare gli screening esistenti e raggiungere le fasce più fragili della popolazione: persone con disabilità, residenti in aree interne, stranieri e ospiti di strutture comunitarie.

«Non si tratta solo di aumentare i numeri – ha concluso Latronico – ma di garantire accesso equo e concreto a un servizio fondamentale, anche per chi è troppo spesso invisibile».