Malore per una sessantenne ad Acquavella: interviene la farmacista e le salva la vita

Un malore improvviso ad una sessantenne che avrebbe potuto trasformarsi in un tragico epilogo e che invece grazie alla tempestività, competenza e professionalità della farmacista di una piccola frazione nel Cilento si è risolta nel migliore dei modi.

È successo ad Acquavella frazione di Casal Velino, cinquecento residenti, una sola Farmacia punto di riferimento per la salute dei suoi abitanti.

Quando la signora protagonista della vicenda si è sentita male, suo figlio non ha esitato un momento e ha allertato prontamente Anna Tortora Della Corte, farmacista titolare della farmacia nel centro residenziale.

“Dai sintomi ho pensato subito ad un infarto, per cui mi sono adoperata per procedere con un elettrocardiogramma”.

A partire dal 2009 infatti viene introdotto un nuovo modello di farmacia, che è quella dei “Servizi”: non solo dispensazione di farmaci ma anche di prestazioni di telemedicina.

L’istituzione di questo nuovo prototipo di farmacia in fase di sperimentazione per il 2025 insieme alla prontezza della farmacista ha potuto salvare la vita alla sessantenne di Acquavella. Dopo aver accertato l’infarto l’ambulanza del 118 è arrivata sul posto, successivamente il ricovero della paziente all’Utic di Vallo della Lucania.

“Ancora tesa per quanto è accaduto, ma serena per aver fatto il mio meglio” così la farmacista eroina di Acquavella commenta ai microfoni di Italia2.

“Episodi come quello di oggi testimoniano l’importante ruolo svolto quotidianamente dai farmacisti sul territorio sia nella dispensazione del farmaco che nell’erogazione di nuovi servizi, come quelli di telemedicina. È la dimostrazione che c’è sempre piu bisogno di modelli che mettano al centro il territorio per rispondere in modo efficace ed efficiente, come accaduto oggi, ai bisogni di salute dei cittadini”, il commento del Segretario dell’Ordine dei Farmacisti di Salerno Raffaele La Regina.