Maxi rissa tra giovani nel centro di Scafati. Il sindaco: “Provo vergogna”

Un grave episodio di violenza, che ha visti protagonisti numerosi giovani, ha scosso la comunità di Scafati. Alcuni video, girati sui social e diventati virali, hanno mostrato un gruppo di ragazzi coinvolti in una rissa nel pieno del centro cittadino. Decine di persone si sono colpite a vicenda con bastoni, pugni, calci, senza risparmiare nessuno. Il motivo che ha scatenato il gesto è ancora ignoto. La rissa sarebbe partita dopo una denuncia social da parte di un cittadino.

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, si è mostrato estremamente indignato per quanto accaduto e ha espresso una ferma condanna del gesto. Il primo cittadino, in un post sulla sua pagina Facebook, in cui ha condiviso anche un video girato da un passate al momento della rissa, ha dichiarato: “Queste sono le immagini di alcuni giovani scafatesi…quelli che spesso proteggiamo come genitori…quelli a cui consentiamo tutto nella vita…la nuova generazione? No, non posso crederci. Questa è solo una piccola parte e non rappresenta certamente la maggioranza di quella che dovrebbe essere la futura classe dirigente di questo paese. Provo vergogna da padre e da Sindaco di questa città- ha aggiunto Aliberti- davanti a queste immagini violente, perché qui c’è il fallimento della famiglia, della scuola e delle istituzioni a tutti i livelli. Ribelliamoci a questo orrore, facciamo rete e costruiamo una comunità migliore. Bisogna assolutamente punire chi sporca con questi atteggiamenti l’immagine di una Città. Scafati non è questa.”

L’episodio è ora al vaglio delle autorità locali che cercheranno di ritracciare i responsabili di questo gesto di inciviltà.