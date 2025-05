Oncoriabilitazione, a Salerno il convegno che anticipa la legge regionale

Si è tenuto a Salerno un convegno sulla Oncoriabilitazione. Il convegno è stato organizzato dall’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno e dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Salerno, con l’intento di esplorare le innovazioni nelle politiche regionali e nei modelli organizzativi legati all’oncoriabilitazione, un ambito fondamentale per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici. Durante l’evento, è stata presentata la proposta di legge regionale per la Regione Campania, presentata dal Consigliere Regionale, Tommaso Pellegrino, volta a rendere più accessibili e strutturati i percorsi di oncoriabilitazione.

Sono state discusse esperienze virtuose che hanno dimostrato l’efficacia di approcci integrati tra oncologia e riabilitazione, evidenziando la necessità di una collaborazione multidisciplinare. Al convegno presente anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Un aspetto centrale dell’incontro è stato l’approfondimento delle tecnologie innovative, come la telemedicina e la tele-riabilitazione, che si configurano come strumenti fondamentali per abbattere le barriere geografiche e assicurare l’accesso a cure efficaci e personalizzate. Particolare attenzione al ruolo strategico del Medico di Medicina Generale, figura chiave nel supportare i pazienti lungo l’intero percorso oncoriabilitativo, favorendo una presa in carico integrata e continua.