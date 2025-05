Patto per la sicurezza urbana tra il comune di San Pietro al Tanagro e la Prefettura di Salerno: previsto un sistema di video sorveglianza

Il Comune di San Pietro al Tanagro ha approvato ufficialmente, con una delibera, il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” sottoscritto con la Prefettura di Salerno. L’accordo mira a rafforzare il presidio del territorio attraverso azioni di prevenzione e contrasto alla microcriminalità, al degrado urbano e all’abbandono illecito di rifiuti, promuovendo allo stesso tempo la sicurezza per i cittadini.

Il Patto prevede l’individuazione di venti aree sensibili del territorio comunale, che verranno dotate di sistemi di videosorveglianza, in conformità con le linee guida ministeriali e le indicazioni del Garante per la privacy. Tra queste ci saranno zone ad alta frequentazione, incroci strategici di ingresso e uscita dal paese, aree scolastiche e siti a rischio ambientale.

Le aree individuate sono: Piazza Enrico Quaranta, Piazza Plebiscito e Via Molini per la loro alta intensità di frequentazione; la Scuola Elementare come area sensibile alla presenza di minori; l’isola ecologica e le zone rurali come Via Tempa Dietro Difesa e Via Pastena, per il rischio incendi e sversamenti illeciti.



A garanzia dell’attuazione e del monitoraggio costante del Patto, è stata istituita presso la Prefettura una cabina di regia, composta da rappresentanti delle forze dell’ordine e della polizia locale. Tale organismo si riunirà con cadenza semestrale per valutare i progressi e trasmettere una relazione al Ministero dell’Interno.

«Questo Patto – spiega il Comune – rappresenta un passo importante per garantire maggiore sicurezza e vivibilità nel nostro territorio, anche attraverso la collaborazione strategica tra polizia locale e forze statali».

Con questa iniziativa, San Pietro al Tanagro si inserisce a pieno titolo nel circuito dei comuni impegnati nella prevenzione integrata, valorizzando la sinergia istituzionale e la partecipazione attiva alla sicurezza urbana.