Salerno, alcol ai minori nei locali: sanzioni, denunce e chiusura di un bar

Durante lo scorso fine settimana, la Polizia di Stato della Questura di Salerno ha condotto una serie di controlli amministrativi mirati presso esercizi commerciali, con particolare attenzione ai punti di somministrazione di bevande alcoliche. L’operazione rientra in un piano di prevenzione volto alla tutela della sicurezza pubblica e dei minori.

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno riscontrato in alcuni locali diverse irregolarità, tra cui violazioni delle prescrizioni delle licenze commerciali e, soprattutto, la vendita di alcolici a minori. I titolari degli esercizi coinvolti sono stati sanzionati amministrativamente e deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.

Il caso più grave ha riguardato un bar situato nel centro cittadino di Salerno, dove è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a due ragazzi di età inferiore ai 16 anni. Per questo motivo, il Questore ha disposto un provvedimento di chiusura del locale per 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Il rafforzamento dei controlli amministrativi e l’applicazione di sanzioni severe agli esercenti che violano le norme rappresentano una precisa strategia di tutela dei più giovani, volta a scoraggiare comportamenti illeciti e pericolosi.

Il Questore di Salerno ha inoltre rivolto un appello alla cittadinanza, invitando soprattutto i genitori a segnalare episodi di vendita di alcolici ai minori, anche in forma anonima, attraverso l’app YOUPOL, utile strumento di comunicazione con le forze dell’ordine per contrastare fenomeni che generano allarme sociale.