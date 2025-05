Scudetto Napoli, la Regione ci crede (con i dovuti scongiuri) : pronti 450mila euro per la grande festa

La Regione Campania è pronta a colorarsi d’azzurro. Con una delibera adottata nella riunione di oggi, la Giunta Regionale ha approvato uno stanziamento massimo di 450.000 euro per sostenere l’organizzazione dei festeggiamenti ufficiali in caso di vittoria del campionato da parte della squadra del Napoli.

Un segnale chiaro di fiducia nell’impresa sportiva della squadra partenopea e, al tempo stesso, un investimento concreto per garantire sicurezza, ordine e spettacolo. Il piano predisposto – in collaborazione con Prefettura e Questura – prevede l’installazione di circa 2,4 km di transenne antiribaltamento lungo il percorso della sfilata celebrativa, oltre al coinvolgimento di mille addetti alla sicurezza e 400 volontari della Protezione Civile Regionale.

Ma non solo: in vista dell’attesissima partita di venerdì prossimo allo stadio Maradona, potenzialmente decisiva, la Regione contribuirà anche alle spese logistiche e di sicurezza, nonché alla produzione artistica dell’evento. Un impegno motivato non solo dalla passione calcistica, ma anche dalla volontà di valorizzare i messaggi positivi dello sport e promuovere l’immagine della Campania sul piano nazionale e internazionale.

Una festa attesa da milioni di tifosi, che la Regione vuole rendere memorabile, ma soprattutto sicura. Adesso la parola passa al campo: in caso di trionfo, sarà tutto pronto per un’esplosione di gioia che entrerà nella storia.