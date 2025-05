Operazione di bonifica nel fiume Calore: a Buonabitacolo vittoria contro il degrado ambientale

Durante la giornata di ieri, a Buonabitacolo, è stata attuata un’importante operazione di recupero rifiuti nel fiume Calore, un intervento che ha dimostrato quanto la sinergia tra istituzioni e senso civico possa fare la differenza nella tutela dell’ambiente.

Alle ore 08:30 del mattino, amministratori e dipendenti comunali, coordinati con precisione e dedizione dai Carabinieri del Nucleo Forestale della locale stazione Parco Cerreta, si sono mobilitati per ripristinare il decoro di un’area barbaramente colpita dall’inciviltà.



Il teatro dell’operazione è stato il ponte che collega le località “Tempa Morecene” di Buonabitacolo e “Chiara Stella” del comune di Montesano sulla Marcellana, dove rifiuti di vario genere, abbandonati dall’alto, si erano accumulati sulle due sponde idrauliche del fiume. Grazie all’impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti, i rifiuti sono stati recuperati e trasferiti in un luogo sicuro, dove verranno preventivamente differenziati e periziati prima del conferimento in discarica. Nei prossimi giorni, sono previste ulteriori operazioni di bonifica per completare il ripristino dell’area.

Ciò che è accaduto nel fiume Calore pone inevitabilmente una domanda inquietante: perché alcuni cittadini scelgono di abbandonare rifiuti in natura, quando ogni giorno il servizio di raccolta porta a porta permette uno smaltimento semplice e corretto? Il gesto di chi sversa rifiuti in un fiume è un atto di disprezzo verso il bene comune, una ferita aperta nel cuore di un ambiente che dovrebbe essere protetto.



“L’operazione di ieri è stata una risposta forte e decisa, una dimostrazione di come il lavoro di squadra possa contrastare l’incuria. Tuttavia, la vera vittoria sarà raggiunta solo quando l’educazione ambientale diventerà parte integrante della cultura di ogni cittadino. Proteggere il nostro territorio significa proteggere il futuro, perché la bellezza della natura non è un bene da dare per scontato, ma una responsabilità che appartiene a tutti”- ha dichiarato il Consigliere Comunale Giuseppe ringraziando i Carabinieri Forestali per l’attenzione e la sollecitudine mostrate e gli altri dipendenti e amministratori di Buonabitacolo perché con sdegno, ma anche infinito amore, si adoperano al fine di migliorare il benessere degli individui che compongono la società civile.