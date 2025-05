Sequestrati oltre 20.000 articoli contraffatti col marchio SSC Napoli

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato, in Via Toledo e nei Quartieri Spagnoli, oltre 20.000 articoli recanti marchi contraffatti della SSC Napoli e denunciato 18 soggetti per i reati di contraffazione, ricettazione e frode in commercio. Tra il materiale sequestrato figurano maglie, sciarpe, pantaloncini, cappellini e altro merchandising riproducenti marchi ed effigi non autorizzati del Napoli Calcio e dei suoi calciatori, nonché bandiere e striscioni di incitamento alla squadra, per un valore commerciale stimato di oltre 300.000 euro.

In particolare i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Napoli hanno deferito, tra gli altri, un 71enne pluripregiudicato, che gestiva, ai piedi del celebre “Murales di Maradona”, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, un mercato del falso, e hanno sequestrato oltre 4.000 articoli del Napoli, della nazionale Argentina e del “Pibe de oro”. I capi di abbigliamento venivano rivenduti senza alcuna autorizzazione al commercio, anche al prezzo di 50 euro ciascuno, approfittando della presenza dei turisti e tifosi che quotidianamente visitano la zona, simbolo partenopeo in tutto il mondo.